Médicos del IMSS Marchan en Varios Municipios de Veracruz; Piden Aumento Salarial

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron en distintos municipios de la entidad veracruzana para exigir el incremento de 10% en su salario al considerar insuficiente la propuesta actual de 2.9%.

Asimismo, indicaron que el objetivo de esta marcha es pedir el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales para poder atender a los derechohabientes.

Entre las principales demandas también destacan la cobertura de plazas vacantes, el fin de la sobrecarga laboral derivada de la falta de personal y el regreso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones.

Los médicos señalaron que las deficiencias en la plantilla laboral y el desabasto de insumos médicos en distintas áreas afectan las condiciones en las que desempeñan sus funciones y repercuten en la atención que reciben los ciudadanos.

Dichas marchas se llevaron a cabo en distintas zonas, tales como Xalapa, Veracruz, Orizaba, Tuxpan y Minatitlán. Derivado de estos hechos, en las zonas donde se registraron movilizaciones, también se registró una intensa carga vehicular.

En Xalapa, los manifestantes avanzaron sobre la avenida Miguel Alemán; en Orizaba, cerca de 150 trabajadores de la región avanzaron por Oriente Seis, mientras que en el puerto de Veracruz cerraron la vialidad en la avenida Rafael Cuervo para circular por dicho tramo.