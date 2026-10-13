Salud

Médicos del IMSS Marchan en Varios Municipios de Veracruz; Piden Aumento Salarial

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social cerraron vialidades para avanzar sobre ellas y externar sus inquietudes

Médicos del IMSS Marchan en Varios Municipios de Veracruz; Piden Aumento SalarialLos médicos avanzaron sobre distintas vialidades, sumándose a las marchas a nivel nacional. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Médicos del IMSS marchan en Veracruz exigiendo un aumento salarial del 10% y mejor abastecimiento de medicinas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+