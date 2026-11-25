El Zoológico de León modificó sus actividades y anunció una decisión que afecta a quienes tenían previsto acudir al parque en los próximos días, mientras se atienden las recomendaciones de las autoridades y se refuerzan las acciones de prevención.

La situación está relacionada con la detección de influenza aviar, un virus que puede afectar a distintas especies y que mantiene bajo vigilancia a los ejemplares del recinto. Ante este escenario, pueden surgir dudas entre los visitantes sobre qué ocurrió en el ZooLeón.

¿Por qué cerró el Zoológico de León?

El Zoológico de León suspenderá temporalmente sus actividades abiertas al público a partir de hoy miércoles 25 de noviembre, luego de que se identificaran casos de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1).

La medida fue tomada en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales y estatales, con la finalidad de reducir los riesgos de transmisión, fortalecer los protocolos de bioseguridad y evitar la propagación del virus.

De acuerdo con el comunicado emitido el 24 de noviembre, el cierre es una acción preventiva que permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas sanitarias dentro de las instalaciones.

Hasta el momento, se reportó la muerte de un tigrillo y un mono araña, presuntamente relacionados con la infección, mientras que otro primate habría presentado síntomas de la enfermedad.

Los ejemplares permanecen bajo seguimiento de los equipos veterinarios, que continuarán con las labores de atención, monitoreo sanitario y cuidado de las especies durante el cierre del parque.

Información en desarrollo.

FBPT