Personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) llevó a cabo el aseguramiento de la vivienda del hombre que disparó contra su vecino, después de una discusión por un espacio de estacionamiento en Torreón.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre, cuando el presunto agresor, identificado como José 'N', habría atacado con un arma de fuego a Rubén, luego de un conflicto relacionado con el lugar para estacionar sus vehículos.

El inmueble se encuentra ubicado sobre la calle Séptima, en la colonia Vicente Guerrero, donde agentes de la FGEC realizaron las diligencias correspondientes como parte de las investigaciones.

Al concluir los trabajos, los elementos colocaron sellos de aseguramiento en la fachada del domicilio, con lo que quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.