Dos personas fueron encontradas sin vida y con aparentes huellas de violencia, dentro de una casa de la colonia de Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón, durante la noche del lunes.



El descubrimiento ocurrió poco antes de las 23:00 horas, en una vivienda localizada sobre la calle Cordero, entre Pradera Verde y Coahuila, donde varias personas se percataron de la presencia de los cuerpos y solicitaron la intervención de las autoridades al número de emergencias 9-1-1.



Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones, así como militares, quienes acordonaron la zona y realizaron un operativo de seguridad sin que se reportaran personas detenidas.



Asimismo, personal de Servicios Periciales procesó la zona en búsqueda de indicios que ayuden en las investigaciones, para luego el Servicio Médico Forense realizar el levantamiento de los cuerpos y su traslado al anfiteatro para la necropsia de ley y su identificación.