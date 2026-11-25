El domingo 29 de noviembre se llevará a cabo la Feria de las Mujeres, con participación de 80 expositoras, que pondrán a la venta sus productos y emprendimientos, en el andador del bulevar Hidalgo.

La Dirección General de Atención a la Mujer informó que, a través de estas actividades, se busca impulsar el talento, la creatividad y el desarrollo económico de las mujeres hermosillenses.

Se invita a apoyarlas consumiendo los productos que estarán en exhibición, en horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, en el área de Catedral y la plaza Zaragoza.

En el marco del 25 de noviembre, organizaciones civiles denunciaron que la violencia contra las mujeres en México persiste ante la omisión y la impunidad institucional.

A través de un comunicado, Consorcio Oaxaca, la Red Nacional de Abogadas Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtieron que el Estado sigue sin garantizar la vida y el acceso a la justicia de niñas, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con cifras oficiales de enero a septiembre de este año, en México se registraron más de 65 mil 600 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, más de 228 mil casos de violencia familiar y más de 26 mil 600 mujeres desaparecidas. Además, señalaron que apenas el 32 por ciento de los asesinatos de mujeres en ese periodo se investigan como feminicidio.