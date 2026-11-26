Noviembre da a los compradores una última oportunidad de aprovechar ofertas y promociones de temporada con el Black Friday 2026 que tendrá lugar este viernes 27. Y para que lo aproveches de principio a fin, en N+ te adelantamos a qué hora empieza y cuánto va a durar.

El Viernes Negro -que nació en Estados Unidos en el día posterior a Acción de Gracias- es una fecha en la que las tiendas ofrecen descuentos especiales para aquellas personas que estaban en búsqueda de los regalos para Navidad.

Y aunque está cercano al Cyber Monday, se trata de eventos distintos, por lo que en una nota previa te dimos a conocer las principales diferencias que tiene con el Black Friday.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Black Friday y Cyber Monday 2025: Policía Cibernética Alerta por Fraudes Digitales

¿A qué hora empieza el Black Friday 2026 en México?

Aunque algunos comercios extendieron las ofertas y promociones del Buen Fin 2026, que se celebró en México del 13 al 17 de noviembre de 2026, el Black Friday inicia formalmente a las 00:00 horas del 27 de noviembre 2026.

Durante los primeros minutos de este viernes, las tiendas activarán los descuentos y promociones alusivos al Viernes Negro, mismos que podrán ser aprovechados por los miles de clientes en tiendas físicas y en línea.

A diferencia del Cyber Monday, este evento sí estará disponible en tiendas en físico, por lo que los descuentos y promociones vigentes serán dados a conocer por los establecimientos.

Dado que los usuarios suelen ofertar artículos de electrónica, telefonía celular, pantallas, consolas de videojuegos, línea blanca, electrodomésticos, ropa, juguetes y artículos del hogar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones.

¿Cuánto dura el Black Friday en México 2026?

El Black Friday se celebra durante un único día en 2026, es decir que las ofertas y promociones están vigentes a partir de las 00:00 horas del 27 de noviembre y hasta las 23:59 horas. Aunque, como te adelantábamos, algunos comercios han decidido extender sus promociones durante todo el fin de semana.

La buena noticia es que el lunes inmediato posterior se activarán los descuentos del Cyber Monday en los e-commerce y tiendas en línea, por lo que podrás aprovechar para seguir con las compras navideñas.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para realizar compras seguras durante el Viernes Negro: