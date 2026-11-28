El clima en Acapulco, Guerrero, tendrá condiciones inestables este sábado 28 de noviembre de 2026, con pronóstico de lluvias durante el día y temperaturas cálidas. Por ello, se recomienda a habitantes y turistas tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para hoy se espera una temperatura máxima de 34 grados Celsius y una mínima de 26 grados en el puerto.

A nivel regional, el pronóstico contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en el este de Guerrero. Estas precipitaciones podrían presentarse en distintas zonas de la entidad, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Cómo estará el clima en Acapulco durante el día?

De acuerdo con los reportes meteorológicos de Meteored México, durante la mañana y la tarde se prevén lluvias débiles y cielo cubierto. Para la noche se espera un aumento de la inestabilidad, con posibilidad de chubascos tormentosos.

En cuanto al viento, se pronostican corrientes moderadas provenientes del noreste, con velocidades medias cercanas a los 11 kilómetros por hora.

Ante el pronóstico de precipitaciones, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones durante sus actividades al aire libre.

Para consultar posibles cambios en las condiciones del tiempo y avisos preventivos, se pueden revisar los canales oficiales de la Conagua, incluida su cuenta de X, @conagua_clima.