La Ciudad de México amaneció este sábado con lluvias que continuarán durante el día, con mayor intensidad en las zonas sur y poniente. Además, se prevé un ambiente frío a muy frío en las distintas alcaldías.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), actualmente se registra lluvia de intensidad moderada en Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

El pronóstico indica que las precipitaciones se extenderán a toda la capital, donde se esperan temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de apenas 12 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las condiciones del clima.

Ante las lluvias y las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan retirar la basura de las coladeras dentro y fuera de los hogares para evitar inundaciones. También se pide suspender las actividades al aire libre mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Si necesitas salir de casa, utiliza paraguas o impermeable. Asimismo, evita refugiarte debajo de árboles o estructuras metálicas durante las precipitaciones, ya que pueden representar un riesgo.

Mantente atento a los avisos de Protección Civil y a las actualizaciones del pronóstico del tiempo durante este sábado.