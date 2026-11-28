La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Naranja por la persistencia de lluvias fuertes durante la mañana, tarde y noche de este 28 de noviembre, así como la madrugada del 29.

La medida contempla las 16 alcaldías de la capital: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia a las 7:35 horas, se esperan lluvias de entre 30 y 49 milímetros durante el periodo comprendido entre las 7:45 de la mañana del sábado y las 2:00 de la madrugada del domingo.

Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, además de corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Ante estas condiciones, emitió las siguientes recomendaciones para la población:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua; caminar sobre puentes y banquetas.

Ayudar a resguardarse a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Evitar refugiarse de la lluvia debajo de los árboles.

En la medida de lo posible, esperar a que disminuya la intensidad de las precipitaciones.

Para reportar emergencias, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía el número 911 y el teléfono 55 5683 2222.