Durante las primeras horas de este sábado 28 de noviembre de 2026 se registraron dos sismos de magnitud 4.0 en México, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico más reciente se registró a las 06:09:37 horas, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y una profundidad de 5.6 kilómetros.

Anteriormente se reportó el primer sismo a las 00:07:46 horas, con epicentro a 71 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 16 kilómetros.

Hasta el momento, estos son los dos sismos incluidos en la información proporcionada del Servicio Sismológico Nacional para este sábado.

Cabe señalar que no se han reportado mayores afectaciones materiales ni personas lesionadas relacionadas con estos movimientos telúricos