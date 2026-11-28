La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina tendría un incremento presupuestal de aproximadamente 3.2% para 2027, de acuerdo con los recursos contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Según los Criterios Generales de Política Económica 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se proponen 133 mil 561.3 millones de pesos para este programa.

En comparación, durante 2026 la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina contó con un presupuesto aprobado de 129 mil 386 millones de pesos.

La diferencia entre ambos montos es de 4 mil 175.3 millones de pesos adicionales para 2027. Sin embargo, la cantidad todavía corresponde a una propuesta presupuestal.

Los recursos de la Beca Rita Cetina forman parte de los Programas de Becas Benito Juárez, que en conjunto tendrían una asignación de 190 mil 551.9 millones de pesos para el próximo año.

¿Cómo revisar mi estatus de la Beca Rita Cetina?

Las personas que realizaron su solicitud pueden consultar el estado de su trámite mediante el portal oficial o el buscador de folios habilitado por Becas para el Bienestar.

Para realizar la consulta, es necesario seguir estos pasos:

Tener a la mano el número de folio del comprobante de registro. Ingresar al portal oficial o al buscador de folios de Becas para el Bienestar. Completar la verificación de seguridad, mediante la opción «Soy humano» o el captcha. Escribir el folio de la solicitud y seleccionar Buscar.

De esta manera, las familias podrán consultar la información disponible sobre el trámite de su beca.