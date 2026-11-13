Emiten Aviso Preventivo por Trabajos en Terminal de Gas LP en el Norte de Veracruz

Trabajos de trasvase de odorante y mantenimiento al sistema de inyección de mercaptanos se realizarán en la terminal de Termigas, en el municipio de Tuxpan, como parte de actividades programadas en sus instalaciones.

Las maniobras están previstas para este viernes, a partir de las 22:30 horas, se trata de una sustancia que proporciona al gas lp su olor característico, por lo que su manipulación forma parte de los procedimientos operativos.

Autoridades municipales emitieron una alerta dirigida a los habitantes de las comunidades de Cobos, La Victoria, Tumilco, La Mata de Tampamachoco, y la colonia La Calzada, ubicadas en las cercanías de la terminal.

La notificación busca que la población esté enterada de estas actividades y evite confusiones o alarmas ante cualquier percepción relacionada con los trabajos programados.