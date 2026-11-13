Sociedad

Emiten Aviso Preventivo por Trabajos en Terminal de Gas LP en el Norte de Veracruz

Las autoridades buscan evitar inquietud entre los habitantes durante el desarrollo de las actividades al interior de la planta

Autoridades emiten alerta por trabajos de mantenimiento en planta de Termigas en Tuxpan, VeracruzAutoridades emiten alerta por trabajos de mantenimiento en planta de Termigas en Tuxpan, Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En Tuxpan, autoridades alertan a comunidades cercanas a la terminal para evitar alarmas por el olor del gas por los trabajos a realizar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+