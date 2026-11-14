Reportan Fallas en el SPEI que Afectan a Usuarios de Bancos en Plena Quincena y Buen Fin

En plena quincena y El Buen Fin, cientos de usuarios de bancos en México reportaron este viernes 13 de noviembre problemas para realizar transferencias bancarias y otras operaciones a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De acuerdo con la plataforma de reportes de fallas Downdetector, usuarios de al menos cinco bancos que operan en el país, entre ellos BBVA, Banamex y Banorte.

"Tenemos una intermitencia en las operaciones enviadas y recibidas a través de nuestro SPEI, por lo cual algunas transacciones presentan un retraso o rechazo en su aplicación", explicó a sus usuarios el banco Banamex.

El SPEI es la infraestructura desarrollada y operada por el Banco de México (Banxico) que permite enviar y recibir transferencias de dinero en pesos mexicanos entre cuentas de distintas instituciones financieras de forma rápida y segura.

Una transferencia mediante el SPEI se refleja en segundos o en un máximo de minutos; en promedio toma entre 1.9 y unos cuantos segundos en condiciones óptimas.

Algunos bancos procesan ciertos montos o validaciones con tiempos particulares fuera del horario comercial tradicional; por ejemplo, envíos en fines de semana o madrugadas.

AMP