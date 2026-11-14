Economía

Reportan Fallas en el SPEI que Afectan a Usuarios de Bancos en Plena Quincena y Buen Fin

Usuarios de al menos cinco bancos que operan en el país, entre ellos BBVA, Banamex y Banorte

El SPEI permite realizar transferencias en cuestión de segundos. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoEl SPEI permite realizar transferencias en cuestión de segundos. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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