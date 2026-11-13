Peso Mexicano Se Debilita y Así Cotiza el Dólar Estadounidense Este Viernes

El dólar estadounidense cotiza este viernes en 18.56 pesos mexicanos en promedio en el mercado interbancario y el sistema electrónico.

La jornada previa, la divisa nacional se debilitó ligeramente en el tipo de cambio frente a la moneda extranjera.

Esto fue debido al avance global del dólar ⁠debido a crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) elevará las tasas de interés antes de finalizar el año.

El peso cotizaba en 18.6012 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.08%.

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El Banxico informó que el cierre del dólar el jueves fue de 18.6157 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 12 de noviembre en los 18.60 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.6188 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.6192 pesos por cada divisa verde.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias oscila a la compra en 18.3739 pesos por billete verde, y a la venta en 18.7849.

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Con información de N+

ICM