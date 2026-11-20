Frente a clientes y empleados de una tienda que opera bajo Membresía ubicada en la avenida Irrigación, en Celaya, hombres armados ingresaron y se robaron el dinero de las cajas registradoras para después darse a la fuga.

De acuerdo a los primeros reportes, el robo ocurrió cuando la tienda estaba por cerrar.

Dos de los asaltantes se dirigieron directo al área de cobro y amagaron con pistolas al personal de las cajas registradoras, mientras que un tercer individuo vigilaba y resguardaba la salida.

Durante los hechos se activó la alarma de seguridad de la tienda, lo que alertó a clientes y trabajadores sobre lo que ocurría.

Varios de los clientes llamaron a los números de emergencia, mientras que los SUJETOS armados salían con el dinero.

Los tres ladrones se subieron a dos motos para darse a la fuga con rumbo desconocido. La policía y personal de la Fiscalía llegó a los pocos minutos, para comenzar con las indagatorias. No se reportaron personas lesionadas.