Sociedad

Ante Dimensión de Problema de Despojo, Autoridades de CDMX Habilitan Defensoría

Según autoridades la iniciativa busca acercar la justicia a personas y familias que han quedado atrapadas durante años en disputas patrimoniales, fraudes o situaciones de posible abuso

Mesa de atención contra el despojo.Foto: Facebook @GobiernoCDMX

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