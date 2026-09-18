Denuncias ciudadanas en el Valle de México visibilizaron la dimensión del problema del despojo a grado tal, que las autoridades de la Ciudad de México habilitaron una defensoría pública gratuita, que opera cada lunes por la tarde en el Zócalo.

Carmen Barreto, de 66 años, cuenta que hace cuatro años su hermana gemela la despojó de su casa ubicada en la Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa.

Carmen demandó a María de Lourdes, su hermana, y a su sobrino Miguel Yael Delfín Barreto por robo y despojo agravado.

“Ella me quiere matar y se quiere quedar con mi casa que no le costó como si se hubiera sacado la lotería sin pagar boleto”, aseguró.

En documentos, la propiedad, de 125.53 metros cuadrados de superficie, Carmen Barreto aparece como propietaria.

“Solicito de verdad, que me ayuden y me apoyen, yo no estoy robando ni le robaría a ella para nada”, señaló.

El caso llegó al programa de Defensoría Social Ponciano Arriaga, que se instala los lunes por la tarde en el Zócalo capitalino. Ahí un centenar de abogados recibe a cientos de personas con diferentes problemáticas, lo que ha permitido conocer que los abusos, las estafas y las injusticias en muchas ocasiones fueron facilitadas o encubiertas por notarios, abogados y funcionarios corruptos.

Al respecto, Eréndira Villegas Fuentes, consejera jurídica, de Servicios Legales de la Ciudad de México, indicó:

“La mayor parte son del orden familiar, tiene que ver con algunas cuestiones del orden legal cuando hay algunas anomalías, algunas cuestiones de personas que llegan abusivamente sobre todo con personas mayores”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tras Denuncias por Despojo Habilitan Defensoría Pública Gratuita en CDMX

La familia Xantomila Hernández lleva diez años luchando legalmente por recuperar su casa ubicada en la calle Vasco de Quiroga en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Gabriel Xantomila Hernández, explicó su caso:

“Mi hermana, tenía una persona conocida, la señora le dijo que si le prestaba la casa para vivir mientras encontraba un lugar. Esta señora Carmela metió unos hijos con su esposa y su hijo que con el tiempo le cambió las chapas. Es un desgaste físico, económico y familiar, queremos que la autoridad nos eche la mano”.

De acuerdo con las autoridades de Consejería Jurídica, la iniciativa de defensoría pública busca acercar la justicia a personas y familias que por falta de recursos o de asesoría especializada, han quedado atrapadas durante años en disputas patrimoniales, fraudes, situaciones de posible abuso o simplemente, piden que alguien los escuche.

“Está la Fiscalía General de la República, que de manera inmediata está atendiendo las denuncias y hay una reacción inmediata, junto con Seguridad Pública, de atención a este tipo de fenómenos para el bien de la comunidad aquí en la Ciudad de México”, indicó la consejera jurídica, de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Villegas Fuentes.

Con información de Dafne Mora y Víctor Olvera.

LECQ