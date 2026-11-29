Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, debido al reporte de un conato de incendio.

De acuerdo con la información recabada, se trató de un vehículo con placas del estado de Veracruz que circulaba sobre la avenida Universidad Veracruzana, a la altura de la colonia Fovissste. El reporte en el lugar indica que el incidente se registró debido a un presunto cortocircuito.

Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos para llevar a cabo las labores para extinguir el fuego. Tras sofocar las llamas, se reportó que el vehículo fue pérdida total.

Hasta el momento no hay reporte en el que se indique que hubo personas lesionadas y serán las autoridades correspondientes quienes realicen las indagatorias correspondientes para determinar las causas del incendio.