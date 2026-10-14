Reportan Dos Ataques Armados en Dolores Hidalgo, Guanajuato; 3 Hombres Murieron

Tres hombres perdieron la vida en dos ataques armados registrados la noche del martes en Dolores Hidalgo, con una diferencia aproximada de hora y media; hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El primer hecho ocurrió después de las 7:20 de la noche en la colonia El Pretorio, cerca de una secundaria y de un templo, donde un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado a balazos.

Testigos reportaron los hechos a la Central de Emergencias 911 y señalaron que dos sujetos que viajaban en motocicleta habrían cometido la

agresión y escapado.

Más tarde, en la colonia Cruz Del Padre Razo, hombres armados entraron a una vivienda ubicada en la calle Dolores, casi en la esquina con Prolongación Dolores Hidalgo, y mataron a dos hombres de entre 30 y 35 años.

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Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones; a su llegada, policías y personal de emergencias confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar una apertura de investigación por cada uno de los ataques.

Mientras que integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevaron los cuerpos a practicarles la necropsia de ley y determinar la identidad de los fallecidos.