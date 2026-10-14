Balaceras

Reportan Dos Ataques Armados en Dolores Hidalgo, Guanajuato; 3 Hombres Murieron

Uno de los hechos se registró cerca de una secundaria y un templo, las identidades de las víctimas aún son desconocidas

Reportan Dos Ataques Armados en Dolores Hidalgo, Guanajuato; 3 Hombres MurieronReportan Dos Ataques Armados en Dolores Hidalgo, Guanajuato; 3 Hombres Murieron. Foto: N+

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Policías municipales fueron los primeros en responder a los reportes, quienes aseguraron y acordonaron las zonas para realizar las investigaciones pertinentes.

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