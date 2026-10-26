Puebla se suma al paro nacional de transportistas de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), integrantes comienzan a colocar sus unidades de carga en diversas vialidades como parte de la manifestación.

Este lunes 26 de octubre, operadores salieron a las autopistas poblanas junto a lonas con peticiones para ser escuchados por las autoridades.

Desde muy temprano se reunieron los transportistas en busca de justicia por cobros excesivos en peajes y diesel, además, se sumaron a la exigencia por la seguridad en carreteras, misma por la cual bloquearon vialidades hace unos días los miembros de la AMOTAC.

Las vialidades afectadas al corte de esta nota son la Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan y la Puebla-Córdoba cerca del Parque Industrial Chachapa.

Aunque no reportan bloqueo total, se reporta tráfico lento por los cierres intermitentes en las siguientes vialidades:

Autopista Puebla - Acatzingo, km 134 (Parque Industrial Chachapa), dirección Acatzingo.

Autopista México-Puebla Plaza de Cobro San Martín, dirección Puebla.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza, en dirección Acatzingo.

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo, en ambos sentidos

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 269 (Poblado San Cristóbal), ambos sentidos.

Por otro lado, en la Autopista Tehuacán - Oaxaca sí se reporta el cierre total en la caseta de cobro Tehuacán, en ambos sentidos, por lo que se recomienda tomar la carretera federal.

Se recomienda tener en cuenta esta congestión vehicular para que salgan con tiempo y no afecte el tiempo de llegada a sus destinos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Transportistas se Manifiestan en la Autopista Puebla-Orizaba y Más Vialidades

Raúl Sánchez, gerente de Canacar, descartó bloqueos carreteros y aclaró que la movilización busca visibilizar las demandas del sector sin perjudicar a la población, esto agregó: "Estamos aquí en el punto de Chachapa en el tema de manifestación con transportistas. lo único que les puedo decir es que no va a haber bloqueos por parte de Canacar, la manifestación es pacífica con temas como los que ustedes podrán ver. Vamos a permitir que las vías se bloqueen por parte de Canacar."

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Los transportistas piden mayor vigilancia en autopistas, atención a los robos contra operadores e infraestructura adecuada en casetas, además de respuestas concretas por parte de las autoridades.

Con información de N+

MCS