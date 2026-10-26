Tráfico vehicular

Inicia Manifestación de Transportistas en Puebla: Se Suman a Paro Nacional

Integrantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) protestan en carreteras poblanas por la inseguridad y pagos injustos en peajes

Manifestación de transportistas de Canacar en la autopista Puebla-Córdoba.Manifestación de transportistas de Canacar en Puebla. Foto: N+

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Paro nacional de Canacar llega a Puebla: transportistas demandan vigilancia y justicia en peajes. La movilización es pacífica.

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