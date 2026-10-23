¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 23 de Octubre 2026

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Afectaciones en carreteras

Este viernes, las autoridades reportan las siguientes afectaciones en carreteras:

A las 7:11 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista México-Querétaro, km 96, dirección CDMX, por un accidente vehicular. A las 09:30 horas, se informó sobre un fatal accidente ocurrido dos horas antes a la altura de La Quebrada, donde un motociclista de entre 30 y 35 años murió al ser atropellado por un camión de carga. El hombre quedó prensado en las llantas de la unidad, que lo arrastró alrededor de 10 metros. Por esos hechos se generó intenso caos vial en dirección a la CDMX.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México-Querétaro Desde el Aire: Así se ve el Tráfico tras Accidente

A las 10:42 horas, cierre de circulación en la Autopista Guadalajara-Colima, km 39, dirección Guadalajara, por un incidente con un tractocamión de 5 ejes.

A las 11:12 horas, cierre de circulación en la Autopista La Tinaja-Isla, km 55, dirección La Tinaja, por un accidente vehicular.

A las 11:33 horas, cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca, en el km 78, en ambos sentidos, por presencia de manifestantes. Las vías alternas son en dirección Cuernavaca, a la altura del km 53 (Poblado de Tres Marías); en dirección a CDMX, a la altura del km 80 (Glorieta de La Paloma de Paz). Pasadas las 13:00 horas, los inconformes se retiraron del lugar.

Con información de N+

Rar