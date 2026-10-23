Tráfico vehicular

¿Bloqueo de Carreteras Hoy? Reporte de Accidentes y Cierres este 23 de Octubre 2026

Manifestantes cerraron la autopista México-Cuernavaca por varias horas

Vehículos circulan por la Autopista México-CuernavacaVehículos circulan por la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidentes y cierres en carreteras hoy: México-Querétaro, Guadalajara-Colima y La Tinaja-Isla. Infórmate y planifica tu ruta para evitar sorpresas en tu viaje.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+