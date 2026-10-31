Analizan Muestras de Agua por Posible Marea Roja en Playas de Cazones, Veracruz

Autoridades de Protección Civil de Cazones, emitieron un aviso preventivo ante la posible presencia de marea roja en las playas del municipio, por lo que exhortaron a habitantes y visitantes a tomar precauciones.

Como parte de los protocolos, personal de regulación sanitaria acompañada de Protección Civil municipal, realizó este viernes, la toma de muestras de agua de mar, las cuales serán analizadas para determinar si existe una proliferación de las microalgas asociadas a este fenómeno natural.

Las autoridades enfatizaron que hasta el momento no hay confirmación de marea roja ni reportes de afectaciones de salud a la población. Los resultados oficiales de los análisis permitirán definir la situación real en los próximos días.

Mientras se emite el dictamen, se recomienda a la población evitar el consumo de mariscos de procedencia desconocida, no ingresar al mar en zonas con coloración anormal y mantenerse informados a través de canales oficiales, evitando difundir rumores o alarmas innecesarias.