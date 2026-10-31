Medio Ambiente

Analizan Muestras de Agua por Posible Marea Roja en Playas de Cazones, Veracruz

Autoridades exhortaron a evitar el consumo de mariscos de procedencia desconocida, hasta que lleguen los resultados

Alertan por posible marea roja en playas de Cazones. Foto: PC CazonesAlertan por posible marea roja en playas de Cazones. Foto: PC Cazones

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Se investigan muestras de agua por marea roja. No consumas mariscos sin origen claro y sigue las actualizaciones oficiales.

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