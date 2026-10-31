Seguridad

Vinculan a Dos Sujetos que Presuntamente Intentaron Matar a un Agente en Puebla

Adbel 'N' y Mariela 'N' habrían atacado a balazos al uniformado sobre la calle Olivos de la colonia San Francisco Mayorazgo en la capital poblana

Vinculados Adbel N Mariela N Tentativa Homicidio Agente FGE San Francisco Mayorazgo PueblaEl ataque ocurrió en la colonia San Francisco Mayorazgo de la capital poblana. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Dos sujetos en Puebla, Adbel y Mariela, son vinculados por intentar asesinar a un agente. Conoce los detalles de este caso.

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