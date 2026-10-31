Vinculan a Dos Sujetos que Presuntamente Intentaron Matar a un Agente en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de Adbel ‘N’, de 27 años, y Mariela ‘N’, de 29, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena doloso.

La resolución se dio tras su presunta participación en una agresión con arma de fuego contra personal de la FGE Puebla, ocurrida en la colonia San Francisco Mayorazgo en la capital poblana.

De acuerdo con la investigación, el 12 de octubre de 2026, aproximadamente a las 22:00 horas, la hoy imputada se trasladó a las inmediaciones de dicha colonia, donde presuntamente proporcionó un arma de fuego a Adbel ‘N’ y a un tercer involucrado, quien ya fue identificado.

Previamente, los hoy imputados habrían colocado un dispositivo de localización satelital en el vehículo del titular en turno de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, Jorge Alfredo Mena.

Posteriormente, los agresores, a bordo de una motocicleta, habrían disparado contra la víctima cuando circulaba en su camioneta sobre la avenida Olivos, provocándole lesiones y daños a la unidad, para después darse a la fuga.

Derivado de los actos de investigación, el 26 de octubre se formuló imputación contra ambas personas y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El 29 de octubre, la autoridad judicial resolvió vincularlas a proceso por ambos delitos.

Asimismo, el Juez de Control concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que concluirá el 29 de enero de 2027, periodo durante el cual la FGE Puebla continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

GMAZ