Homicidios

Vinculan a Hombre y Mujer por Presunto Homicidio de Agente en Tehuacán, Puebla

Lady Jazmín 'N' y Ares Ramsés 'N' le habrían quitado la vida al uniformado para intentar escapar durante el robo de un vehículo en la colonia Tepeyac

Vinculados Lady Jazmín N Ares Ramsés N Homicidio Agente FGE Colonia Tepeyac Tehuacán PueblaLady Jazmín 'N' y Ares Ramsés 'N' habrían atacado a la víctima en la colonia Tepeyac. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Detención legal de Lady Jazmín y Ares Ramsés por presunto homicidio de un agente en Tehuacán. La investigación sigue en curso. Conoce más sobre este caso.

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