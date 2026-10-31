Vinculan a Hombre y Mujer por Presunto Homicidio de Agente en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que formuló imputación contra Lady Jazmín ‘N’ y Ares Ramsés ‘N’, por el presunto homicidio calificado cometido en agravio de un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, en el municipio de Tehuacán.

Los hechos fueron reportados el 26 de octubre de 2026, aproximadamente a las 9:40 horas, cuando elementos de la Policía Municipal localizaron un vehículo en la colonia Tepeyac, en cuyo interior se encontraba un hombre sin vida.

El cuerpo hallado por los uniformados contaba con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. Posteriormente se confirmó que la víctima era Juan Jesús Hernández Mariscal y se desempeñaba como agente investigador.

Derivado de la intervención policial, fueron detenidos un hombre y una mujer, además de asegurarse un arma de fuego, elementos balísticos y un chaleco táctico, indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El pasado 29 de octubre, durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención de ambas personas y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

A solicitud de la defensa, se concedió la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que la audiencia para resolver su situación jurídica quedó programada para el próximo 3 de noviembre.

La FGE Puebla aseveró que continuará aportando los datos de prueba necesarios para esclarecer los hechos y procurar justicia por el homicidio del elemento de esta institución.

Con información de N+

GMAZ