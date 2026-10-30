Limpian Basurero Clandestino Junto a Primaria Reforma Educativa en Mexicali, BC

Luego de las denuncias públicas presentadas por padres de familia, el Gobierno Municipal de Mexicali atendió y erradicó un basurero clandestino ubicado a un costado de la Escuela Primaria 'Reforma Educativa', en el fraccionamiento Valle del Pedregal.

Personal de la Dirección de Servicios Públicos y cuadrillas de limpia acudieron al plantel educativo para realizar las labores de limpieza. Padres de familia confirmaron la intervención de las autoridades locales tras la visibilización del problema e hicieron un llamado a la colaboración ciudadana.

Se solicitó el apoyo de los vecinos que residen en las zonas aledañas del fraccionamiento para mantener el espacio limpio y denunciar de manera inmediata ante las autoridades municipales a cualquier persona que sea sorprendida arrojando basura o escombros nuevamente en el sitio.

JMR