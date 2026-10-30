Sociedad

Limpian Basurero Clandestino Junto a Primaria Reforma Educativa en Mexicali, BC

Padres de familia y autoridades hicieron un llamado a los vecinos del sector de denunciar a quienes vuelvan a arrojar desechos en el lugar

Limpian Basurero Clandestino Junto a Primaria Reforma Educativa en MexicaliLimpian Basurero Clandestino Junto a Primaria Reforma Educativa en Mexicali | Foto: Cortesía

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