Dengue en México: ¿Cuáles Son sus Síntomas y Cómo Se Contagia?

México ha presentado el balance de su actual estrategia contra el dengue. Además de una reducción en los contagios, el gobierno federal ha indicado que dos nuevas vacunas contra este virus recibirán su aprobación por parte de Cofepris.

La República mexicana transitó por una severa epidemia de dengue que sumó 125 mil casos en 2024.

Los estados más afectados por aquel brote fueron Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Guerrero y Michoacán, que agruparon el 43% de los contagios.

2024, año infame para el dengue en México y el mundo

México ha emprendido en el último año y medio una agresiva estrategia para reducir los contagios de dengue. En 2024, el país atravesó una epidemia de resonancia mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en aquel año se registraron más de 12.6 millones de casos alrededor del mundo.

De estos, 125 mil 160 casos se reportaron en México. El 43% de los contagios se concentró en cinco estados: Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Guerrero y Michoacán. Aquel brote dejó 478 muertes.

Para el año siguiente, la reducción fue dramática: en todo el 2025, según datos de la Secretaría de Salud (SSA), México presentó 21 mil 981 casos de dengue. Las defunciones se redujeron a 85.

México presenta balance de lucha contra el dengue en 2026

Este año, el país ha visto una reducción aún más pronunciada de los contagios de este virus. Según el reporte epidemiológico que abarca hasta el 28 de mayo, México ha registrado 2 mil 136 casos de dengue. Solo se ha reportado 4 defunciones por la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El virus del dengue provoca una infección caracterizada por fiebres altas que suelen ir acompañadas de dolores, en ojos, detrás de los ojos, musculares, en huesos y articulaciones. También es común que estos síntomas vayan acompañados de sarpullido, náuseas y vómito.

La enfermedad puede derivar en fiebres hemorrágicas, que se consideran en extremo graves. Por desgracia, no existe un tratamiento unívoco contra el dengue. En México circula una vacuna, Dengvaxia, que solo puede ser aplicada bajo estricta vigilancia, por lo que no se recomienda su uso generalizado. Menores de 9 años y personas mayores de 45 no pueden recibir este fármaco que se aplica en tres dosis.

No obstante, la Secretaría de Salud anticipa la aprobación de dos nuevas vacunas contra este virus. Una es la vacuna Qdenga, desarrollada por investigadores de Tailandia y Japón. El otro fármaco que podría aprobar próximamente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es conocido con el nombre comercial Butantan-DV y fue desarrollado en Brasil.

Por siglos las enfermedades transmitidas por vectores, es decir insectos, han causado estragos en México. Solo hasta el siglo XX dejaron de ser amenazas enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, también conocida en el país como “vómito negro”.

Como registró Fernando Benítez en Crónica del puerto de Veracruz, los estragos de estas enfermedades estaban entre los factores que frenaron la expansión poblacional y comercial en el golfo de México. En el siglo XXI, la principal amenaza que sobrevive es el dengue, pero la tecnología puede inclinar la balanza a nuestro favor.