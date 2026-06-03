Dengue en México: ¿Cuáles Son sus Síntomas y Cómo Se Contagia?

México presentó el balance de su actual estrategia contra el dengue; el país ha sumado más de 2 mil casos y 4 defunciones en 2026

Fumigación contra el dengue en MonterreyMéxico presenta balance de lucha contra el dengue. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En 2026, México reporta solo 2,136 casos de dengue y 4 defunciones. Dos nuevas vacunas están por aprobarse. ¿Cómo se contagia este virus y qué medidas se están tomando? Infórmate aquí.

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