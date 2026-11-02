Marchas

Estas Son las Marchas, Concentraciones y Eventos en la CDMX para Este Lunes

Para que no se te haga tarde y llegues sin contratiempos a tu destino, te dejamos la información más importante de lo que ocurrirá este lunes en la Ciudad de México en cuanto a movilidad

Un grupo de personas marcha para concientizar sobre el síndrome de Rett, trastorno genético neurológicoUn grupo de personas marcha para concientizar sobre el síndrome de Rett, trastorno genético neurológico. Foto: Cuartoscuro
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