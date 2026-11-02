Estas Son las Marchas, Concentraciones y Eventos en la CDMX para Este Lunes

Con el fin de que puedas planear tus traslados, en esta nota podrás encontrar la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México sobre las marchas, concentraciones y otros eventos que se esperan para este 2 de noviembre de 2026.

Asimismo, recuerda que en los canales y plataformas digitales de N+ encontrarás la información actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús, y en general de la movilidad en la capital del país.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, 18 plantones, 2 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Aquí, te dejamos algunas de las marchas, concentraciones, rodadas y eventos que son de central relevancia por si quieres asistir a alguno de ellos o prefieres evitarlos para no tener contratiempos:

Aunque se trata de un día de asueto, las manifestaciones, protestas e inconformidades no descansan, y eso se refleja en los distintos plantones que habrá este día.

En la alcaldía Cuauhtémoc, trabajadores activos y jubilados del IMSS estarán en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Zamora No. 107, Col. Condesa, para exigir la renuncia del líder sindical.

También estará un grupo en las Oficinas Centrales del IMSS en Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, en la Cuauhtémoc, para hacer la misma petición: la destitución de Rafael Olivos.

En cuanto a las concentraciones, a las 17:00 horas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el Movimiento 'Samara Martínez: Ley Trasciende' se concentrará en la Secretaría de Salud, en Av. Homero No. 213, Col. Polanco, para exigir que se reconozca el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida.

Durante el día, Violencia Feminicida México se reunirá en el corredor Angela Peralta, en Av. Juárez, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para colocar una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio en México, y exigir justicia para todas ellas.

También a lo largo del día y en algunas de las 16 demarcaciones de la capital mexicana habrá eventos culturales, sobre todo enfocados al Día de Muertos: desde ofrendas hasta exhibición de alebrijes, así como festivales de terror y la presentación de escultura lumínicas.

Para conocer la información completa publicada por la SSC CDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM