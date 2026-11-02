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Muere en México Juan Atkins, DJ Estadounidense Pionero de la Música Tecno

El músico fue encontrado inconsciente antes de una actuación en la CDMX y luego fue declarado muerto en el hospital

Atkins comenzó su carrera musical en 1980. Foto: Facebook Juan AtkinsAtkins comenzó su carrera musical en 1980. Foto: Facebook Juan Atkins

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