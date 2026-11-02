Muere en México Juan Atkins, DJ Estadounidense Pionero de la Música Tecno

Juan Atkins, DJ estadounidense considerado uno de los pioneros de la música tecno, murió en la Ciudad de México (CDMX) a los 64 años, según anunció su agencia Greensmith Artists.

El músico fue encontrado inconsciente el sábado en su habitación de hotel antes de una actuación prevista en la Ciudad de México (CDMX) y posteriormente fue declarado muerto en el hospital, informó la agencia a la revista Resident Advisor.

"Tantos años, tantos escenarios, tantos momentos que nunca olvidaremos (...) siempre pensamos que habría más", afirmó en Instagram junto a un video del artista, originario de Detroit.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.

Juan Atkins comenzó su carrera musical en 1980, cuando formó el grupo Cybotron junto con Richard Davis. El dúo lanzó "Clear" en 1983, que se convirtió en uno de los discos que definió el género.

Junto con sus amigos de infancia Kevin Saunderson y Derrick May, Atkins integraba los "Belleville Three", considerado el trío fundacional del tecno.

"Juan fue el creador del tecno, un verdadero visionario que abrió el camino a tantos de nosotros (...) Compartimos un viaje que cambió la música para siempre", escribió Saunderson en Instagram.

Según medios estadounidenses, Atkins sufría desde hacía tiempo problemas de salud, sobre todo relacionados con la diabetes.

En Instagram, la agencia Greensmith Artists destacó que el mundo perdió a una de las personas que le dio su sonido al tecno y a un hombre cuya imaginación cambió el curso de la música.

“Hay personas cuya contribución a la música se puede medir en discos, actuaciones y las generaciones que inspiraron. Y luego hay gente cuya presencia se convierte en parte de tu propia vida. Juan Atkins era ambos”.

Lo calificó como un visionario que cambió la música electrónica e hizo énfasis en su humor, terquedad, calidez y también sus contradicciones.

“Estamos escribiendo esto entre lágrimas. No porque no podamos encontrar palabras para describir su grandeza, sino porque no podemos imaginar un mundo en el que nunca volveremos a hablarle”, manifestó.