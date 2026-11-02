Seguridad

Aseguran Vehículos y Equipo para la Extracción de Huachicol en Villagrán, Guanajuato

Los hechos se registraron en dos puntos diferentes del municipio, donde se reportan varios detenidos.

Fueron varios hombres los detenidos en estos operativos.Foto: @FSPE

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Fuerzas de seguridad desmantelan red de robo de hidrocarburos en Guanajuato. Vehículos y maquinaria fueron asegurados.

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