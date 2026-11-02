Aseguran Vehículos y Equipo para la Extracción de Huachicol en Villagrán, Guanajuato

Elementos de varias corporaciones de Seguridad lograron asegurar vehículos y equipo para la extracción de huachicol en Villagrán, Guanajuato.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el aseguramiento tuvo lugar en dos puntos diferentes del municipio, donde en un operativo aseguraron vehículos, motocicletas,

una máquina que emplean para introducir la manguera de alta presión en forma subterránea para extraer en forma clandestina combustible y la detención de varias personas que integran una banda que se dedican al robo al hidrocarburo.

Minutos después se llevó a cabo otro operativo donde se aseguró un tractor con implemento para introducir la manguera de alta presión del ducto de Pemex.

En ambos operativos participaron las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, así como de la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex, quienes tomaron acciones del delito de extracción de huachicol.