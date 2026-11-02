Ofrecen Transporte Gratuito al Panteón San Rafael en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes inició el traslado de familias al panteón San Rafael, ubicado al sur de Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 30 de la carretera Ciudad Juárez-Ahumada. Este servicio se realiza cada año para facilitar el acceso de los visitantes, debido a la distancia a la que se encuentra el camposanto.

Las unidades de transporte fueron distribuidas en dos puntos de la ciudad. El primero se instaló en la plaza de Zaragoza, ubicada en el cruce de las calles Ramón Rayón e Ignacio Zaragoza, mientras que el segundo punto se habilitó en el cruce de las avenidas Vicente Guerrero y Constitución, a la altura del Monumento a Juárez.

Desde las 6:00 de la mañana, familias comenzaron a reunirse en ambos puntos para abordar las unidades. El primer camión salió a las 7:00 y, posteriormente, se programaron salidas cada media hora hasta las 12:00 del mediodía.

De acuerdo con la logística establecida, el servicio de regreso está previsto de la 1:00 a las 5:00 de la tarde. Para este operativo se destinaron alrededor de 35 camiones en el punto del Monumento a Juárez y otros 17 en la zona de Zaragoza.

Como parte de las actividades por el Día de Muertos, en el lugar también se tiene todo preparado para la celebración de una misa, programada para iniciar en punto de las 9:00 de la mañana.