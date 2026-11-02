Sociedad

Ofrecen Transporte Gratuito al Panteón San Rafael en Ciudad Juárez

Las unidades comenzaron a salir desde las 7:00 de la mañana y continuarán con salidas cada media hora hasta el mediodía

El traslado se realiza desde dos puntos de la ciudadEl traslado se realiza desde dos puntos de la ciudad. Foto: N+

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Transporte gratuito al panteón San Rafael en Ciudad Juárez: salidas cada media hora desde las 7:00 am.

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