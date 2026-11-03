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Terremoto Sacude Colombia Hoy: Videos del Momento del Temblor que Dejó Daños Materiales

De manera preliminar se reporta una persona lesionada en Chaparral por la caída de una pared en una vivienda

Terremoto en ColombiaTerremoto en Colombia. Foto: EFE

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Sismo de magnitud 5.6 en Colombia deja una persona lesionada en Chaparral. Conoce los detalles de este nuevo movimiento que revive temores recientes.

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