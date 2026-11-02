¿Cómo Va el Tráfico en las Principales Casetas de Acceso a CDMX Hoy 2 de Noviembre 2026?

Este lunes termina el mega puente de Día de Muertos 2026 para la mayoría de estudiantes en México y eso significa que muchas familias regresan de sus viajes en carreteras. Por ello, acá te decimos cómo va el tráfico en las principales casetas de acceso a CDMX hoy 2 de noviembre.

Una de las festividades más representativas de la cultura mexicana está llegando a su fin y en notas previas te explicamos si este lunes es festivo oficial y cómo se paga, y qué bancos sí abren este 2 de noviembre de 2026.

¿Cómo está el tráfico en las casetas de CDMX?

Hasta el momento, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Guardia Nacional de Carreteras no cuentan con reportes sobre alta afluencia o bloqueos en las principales casetas de acceso a CDMX.

De esta manera, se puede circular sin problemas rumbo a la capital del país, en las carreteras México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Puebla y México-Cuernavaca.

Si planeas regresar a la CDMX, se recomienda consultar el estado de las vías y autopistas llamando al 074, número de Capufe, para solicitar información, reportar algún percance pedir asistencia médica o grúa.

¿Qué pasó en la México-Puebla hoy?

En la mañana de este lunes, se registró un incendio de camión de carga en el kilómetro 56 de la autopista dirección Puebla, por lo que hubo reducción de carriles por la atención del accidente.

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Sin embargo a las 8 de la mañana se restableció la circulación luego de que se atendiera el incidente, por lo que el tramo opera de forma regular.

¿Qué pasó en la México-Cuernavaca hoy?

En la madrugada de este lunes, se presentó un accidente en el kilómetro 39 de la autopista dirección CDMX, debido a que un vehículo se salió del camino y chocó contra un árbol.

Debido a este percance hubo reducción de carriles para atender la situación. Sin embargo, cerca de las 5 de la mañana se restableció la circulación.

PPP