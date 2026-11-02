Tráfico vehicular

¿Cómo Va el Tráfico en las Principales Casetas de Acceso a CDMX Hoy 2 de Noviembre 2026?

Si planeas regresar a la CDMX, consulta el estado de las casetas en vivo este lunes de las principales carreteras hacia México

Tráfico en Casetas de CDMX En Vivo Hoy 2 de Noviembre 2026Las familias regresan a la CDMX luego del mega puente de Día de Muertos 2026. Foto: Cuartoscuro
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