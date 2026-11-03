Accidentes

Obrero Muere Sepultado por Montículo de Tierra en Amatlán, Veracruz

El hombre quedó enterrado mientras laboraba en los trabajos de la red de drenaje en la comunidad La Patrona

Muere obrero sepultado por monticulo tierra en Amatlan.Muere obrero sepultado por montículo tierra en Amatlán de los Reyes. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un obrero pierde la vida en La Patrona, Veracruz, al quedar enterrado por un montículo de tierra. La Fiscalía investiga el accidente.

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