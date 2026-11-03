Obrero Muere Sepultado por Montículo de Tierra en Amatlán, Veracruz

Se registró un accidente en la comunidad La Patrona perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa del estado de Veracruz donde una persona perdió la vida.

Se trató de un obrero el cual falleció tras quedar sepultado por un gran montículo de tierra mientras laboraba en los trabajos de la red de drenaje.

A la zona acudieron paramédicos y una ambulancia de protección municipal de Amatlán, así como elementos de Bomberos y rescatistas del municipio, además de corporaciones de grupos independientes.

Al momento de su arribo se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos se espera que en las siguientes horas se esclarezca cómo ocurrieron los hechos y la identidad del trabajador.