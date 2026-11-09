¿Qué Va a Pasar el 13 de Noviembre de 2026? Estas Personas Tendrán Segundo Megapuente del Mes

Después de que se llevara a cabo el primer fin de semana largo del año, llega una nueva oportunidad de disfrutar un megapuente, aunque esta no es para todas las personas. Por ello, te decimos qué va a pasar este 13 de noviembre 2026 y quiénes sí y no tienen cuatro días de descanso.

Este mes es uno de los que acumulan más días de asueto para estudiantes y trabajadores, que van de las celebraciones de Día de Muertos a la última junta de Consejo Técnico Escolar del año.

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¿Qué va a pasar el 13 de noviembre de 2026?

El 13 de noviembre 2026 se llevará a cabo el registro de calificaciones en escuelas de nivel básico, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante este día se hace la carga de información con la evaluación del periodo escolar.

Por este motivo, se suspenden las clases y da inicio el megapuente de cuatro días para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Este día, sin embargo, no hay una festividad que genere la suspensión de actividades laborales, aunque es la antesala para el puente del lunes 16 de noviembre, que sí es un día festivo oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La autoridad laboral señala que los días feriados o festivos tienen por objeto que las y los trabajadores celebren, con entera libertad, las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas.

Por ello, las personas que no tendrán megapuente son las y los trabajadores, así como estudiantes de nivel medio superior y superior, así como aquellos que se encuentren en escuelas donde continuarán las actividades.

¿Cuáles son las efemérides del 13 de noviembre?