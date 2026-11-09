Sociedad

¿Qué Va a Pasar el 13 de Noviembre de 2026? Estas Personas Tendrán Segundo Megapuente del Mes

Después del primer fin de semana largo, algunas personas contarán con cuatro días de descanso

Megapuente del 13 de noviembre 2026Se ha confirmado el segundo megapuente del año para algunas personas a partir de este 13 de noviembre. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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