El asalto a una tienda Sanborns en Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte en Coyoacán, alertó a las autoridades debido a que el robo ocurrió en los últimos momentos del Buen Fin 2026.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 16 de noviembre 2026, cuando un grupo de sujetos armados y con mazos ingresaron al inmueble y se dirigieron a la zona de bahías donde se exhiben los productos. Una vez en esa área comenzaron a romper los cristales y se llevaron joyas, relojes y otros artículos de alta gama. Después de obtener el botín huyeron rápidamente de la zona.

Las personas que se encontraban al interior del comercio trataron de ponerse a salvo mientras empleados solicitaban apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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¿Qué pasó en el Sanborns de Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán?

En el lugar una mujer fue atendida por crisis nerviosa. Ella salió corriendo de la tienda departamental para tratar de solicitar auxilio a otros peatones.

Luego de darse a conocer el reporte de asalto en el Sanborns, la SSC, informó que integrantes de la corporación se dirigieron a la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán para atender el llamado.

"Los posibles responsables huyeron inicialmente a bordo de una motocicleta color negro y posteriormente abordaron una unidad de transporte público", afirmaron autoridades.

Por estos hechos, se dio aviso al agente del Ministerio Público y personal de la SSC realiza el análisis y monitoreo de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los probables responsables.

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El asalto en el Sanborns de Miguel Ángel de Quevedo ocurrió en pleno Buen Fin 2026 y día festivo, por lo que en el lugar había gran presencia de familias y personas de todas las edades que aprovecharon en descanso para ir a hacer sus compras.

Asimismo, el atraco del que hasta ahora se desconoce el monto de lo robado, sucedió en medio del operativo que realizan diversas autoridades para garantizar la seguridad de los asistentes.

EPP