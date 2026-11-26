La temporada de Ley Seca en la Ciudad de México comienza este viernes, pero no es para todas las demarcaciones, sino para los habitantes de la alcaldía Tlalpan en el pueblo de San Andrés Totoltepec, debido a una de las fiestas patronales más importantes de la zona.

La restricción para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones durará 10 días, el mismo tiempo que duran las celebraciones de la fiesta patronal de San Andrés Apóstol.

¿Hasta cuándo habrá Ley Seca en San Andrés Totoltepec?

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la CDMX, la alcaldía Tlalpan determinó aplicar la Ley Seca en el pueblo de San Andrés Totoltepec desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre, hasta las 24:00 horas del 7 de diciembre de este 2026, al considerar que la venta y el consumo pueden generar riesgos para el orden público y la seguridad de los asistentes a los eventos patronales.

Durante ese periodo quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas de autoservicio, departamentales, cantinas, cervecerías, pulquerías, centros nocturnos, salones de fiestas y otros establecimientos con actividades relacionadas con el expendio o consumo de alcohol.

Asimismo, la prohibición se extenderá a puestos temporales instalados con motivo de ferias, romerías, kermeses y festejos populares en la vía pública, donde tampoco se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades señalaron que el objetivo es evitar alteraciones al orden, prevenir conductas que puedan poner en riesgo a los asistentes y garantizar que las actividades religiosas y culturales se desarrollen en un ambiente de convivencia pacífica.

Los restaurantes y establecimientos autorizados para vender bebidas alcohólicas al copeo junto con alimentos preparados podrán seguir ofreciendo este servicio, siempre que lo hagan dentro de los horarios permitidos.

¿Habrá sanciones por incumplir con la Ley Seca?

La alcaldía advirtió que quienes incumplan la disposición podrán ser sancionados conforme a lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles y demás normatividades aplicables de la Ciudad de México.

Los establecimientos pueden ser acreedores a multas económicas, clausura temporal o definitiva, retiro de enseres o incluso la revocación de permisos y avisos.

Para ello se prevé que autoridades de la alcaldía puedan realizar visitas de verificación e iniciar procedimientos administrativos.

TLS