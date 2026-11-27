Un trabajador resultó lesionado luego de quedar atrapado de ambas piernas en una máquina industrial mientras realizaba sus labores en una empresa ubicada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

El accidente ocurrió la noche del jueves 26 de noviembre en las instalaciones de la Empresa Industrial Mexicana, localizada en el cruce de las calles Galeana y Guillermo Altamirano, en la colonia El Lechugal.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba trabajando sobre una maquinaria cuando, en determinado momento, dio un paso en falso, lo que provocó que sus extremidades inferiores quedaran atrapadas entre los mecanismos del equipo.

Al percatarse de lo sucedido, sus compañeros de trabajo reaccionaron de inmediato y activaron el paro de emergencia de la máquina para detener su funcionamiento y evitar que las lesiones fueran mayores. Posteriormente, lograron liberar al trabajador, quien permaneció en espera de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Tras recibir el reporte del accidente, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar y trabajaron en coordinación con personal de Protección Civil de Santa Catarina para brindar atención al lesionado.

A su llegada, los rescatistas realizaron una valoración inicial del trabajador y procedieron a inmovilizar ambas piernas, con el objetivo de evitar movimientos que pudieran agravar las lesiones que presentaba tras quedar atrapado en la maquinaria.

Debido a la condición del hombre y a la necesidad de recibir atención médica especializada, se solicitó el apoyo de la Cruz Roja, cuyos paramédicos colaboraron en su traslado en ambulancia hacia el Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo atención médica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja Un Herido Ataque a Balazos en Col. Topo Chico en Monterrey

Mientras se realizaban las labores de auxilio y traslado, el área donde ocurrió el accidente fue acordonada para evitar el ingreso de personas ajenas y permitir que las autoridades llevarán a cabo las acciones correspondientes.

Finalmente, la zona quedó bajo resguardo de Protección Civil de Santa Catarina, corporación que se encargará del seguimiento del incidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud del trabajador ni sobre las posibles consecuencias de las lesiones sufridas.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR