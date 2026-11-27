Vecinos de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla cerraron el paso en el Boulevard Forjadores a la altura del Puente de México como parte de una manifestación que busca respuestas tras la explosión de los Baños de Vapor Providencia.

El estallido ocurrido el pasado 12 de noviembre dejó sus viviendas con daños irreparables por lo que piden a las autoridades que se cubra los gastos de reparación y la pérdida de su patrimonio.

A más de dos semanas de la emergencia, las familias afectadas denuncian que no han recibido apoyo de las autoridades municipales ni estatales, mientras que el presunto propietario del establecimiento no ha dado la cara para responder por los daños.

La explosión causó severas afectaciones en al menos 12 viviendas del conjunto habitacional ubicado en la calle Melchor Ocampo número 8. De acuerdo con estimaciones preliminares, los daños ascenderían a 20 millones de pesos.

Uno de los afectados de nombre Erick de Jesús mencionó para las cámaras de N+ que desde el día que ocurrió la explosión en los Baños de Vapor Providencia no han recibido ningún apoyo por parte de alguna dependencia, esto mencionó: "El día de ayer teníamos acordado una junta con la presidenta, quiero dejar en claro que esta es la segunda vez que la presidenta nos deja plantados sin recibir ninguna respuesta ni ningún apoyo".

Ante la falta de respuestas, los damnificados bloquearon en el Boulevard Forjadores, a la altura del Puente México, para exigir la intervención de las autoridades.

Una subdelegada de gobernación acudió al lugar para dialogar con los manifestantes; sin embargo, los vecinos exigieron la presencia del Gobernador y del Presidente Municipal de Puebla para que constaten la magnitud de los daños.

Los afectados piden que las autoridades agilicen los procedimientos legales para que el responsable repare los daños.

Hoy, estas familias aseguran que prácticamente se encuentran en la calle, sin certeza de cuándo podrán regresar a sus hogares. Piden solidaridad, empatía y, sobre todo, justicia para recuperar el patrimonio que construyeron durante años y que una explosión destruyó en cuestión de segundos.

Con información de N+

MCS