Trabajadores de Planta Automotriz en Puebla Rechazaron Segunda Propuesta Salarial

Los trabajadores sindicalizados de la planta armadora de Volkswagen ubicada en el municipio poblano de Cuautlancingo, rechazaron por segunda ocasión la propuesta del convenio de revisión contractual, la cual contemplaba el aumento global del 13.16 por ciento.

Fue durante este jueves 15 de octubre de 2026 que se llevó a cabo la nueva consulta, en la cual participaron cinco mil 608 obreros agremiados de la firma alemana.

La propuesta se trataba de un convenio a 24 meses, por única ocasión, con incremento global del 13.16 por ciento, es decir, 3.12 por ciento más que la primera propuesta rechazada el 11 de septiembre pasado, que fue del 10.04.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (Sitiavw) informó que del total, el 55 por ciento de los votos fueron en contra, es decir, tres mil 135. mientras que sólo dos mil 452 fueron a favor. En tanto, 21 se declararon como nulos y hubo 603 boletas sin utilizar.

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Con este resultado, el sindicato y la empresa deberán reabrir las negociaciones sobre el salario y prestaciones contractuales; de lo contrario, los empleados irían a huelga.

Con información de Jéssica Meléndez

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