Economía

Trabajadores de Planta Automotriz en Puebla Rechazaron Segunda Propuesta Salarial

De acuerdo con los líderes sindicales, más de tres mil de los votos emitidos fueron en contra del aumento global del 13.16 por ciento

Trabajadores Sindicalizados Volkswagen Puebla Rechazaron Segunda Propuesta SalarialMás de tres mil empleados votaron en contra de la segunda propuesta. Foto: N+

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Más de 3 mil votos en contra: obreros de VW en Cuautlancingo rechazan por segunda vez un aumento salarial del 13.16%.

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