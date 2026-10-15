Economía

Peso Mexicano se Debilita hasta Alcanzar un Nivel No Visto desde Noviembre del 2025

Durante el día, la divisa superó la barrera de los 18.50 por dólar luego de la publicación del dato de la inflación en Estados Unidos

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+

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