Peso Mexicano se Debilita hasta Alcanzar un Nivel No Visto desde Noviembre del 2025

El peso mexicano retrocedió este miércoles, superando por momentos la barrera de 18.50 unidades por dólar, después de que las cifras de inflación en Estados Unidos reavivaron las expectativas de un alza de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en octubre.

En las últimas semanas, la moneda ha estado bajo fuerte presión por preocupaciones de que un menor diferencial entre los rendimientos que ofrecen los activos de México y Estados Unidos reduzca el atractivo de las operaciones de carry trade, que han sido un importante respaldo para el peso.

La divisa mexicana llegó a debilitarse durante el día hasta 18.60 por dólar, un nivel no visto desde noviembre de 2025, si bien en la recta final de los negocios cotizaba en 18.49 unidades, con una depreciación del 0.75%.

El declive ocurrió a medida que el dólar estadounidense alcanzó un máximo de 18 meses frente a una cesta de monedas y los precios del petróleo aumentaron por renovadas preocupaciones sobre el suministro ante un recrudecimiento de la situación en Medio Oriente.

El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos aceleró en septiembre, en medio de un marcado aumento de los precios de la gasolina. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que los datos fueron desalentadores.

Tras conocerse el informe, operadores aumentaron sus apuestas a que la Fed elevará las tasas de interés en su próxima reunión del 27 y 28 de octubre, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también registró un débil desempeño, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas de ganancias, mientras los inversores mantienen la atención en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre de Wall Street.

El índice S&P/BMV IPC bajó un 0.26% a 66 mil 790.35 puntos, después de acumular un retorno del 3.6% durante las cuatro sesiones anteriores.

AMP