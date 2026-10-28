Víctimas del Tren en España: de la Exministra de Empleo y Seguridad a un Bebé

El accidente entre dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo dejó un saldo provisional de 68 personas fallecidas, según el reporte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se reportó que entre los pasajeros se encuentra un bebé, al igual que la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido una lista oficial completa de las víctimas identificadas.

El siniestro ocurrió este miércoles 28 de octubre de 2026 en las inmediaciones de Urda, cuando un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla colisionó con un convoy de la empresa Iryo. El impacto provocó el descarrilamiento de los últimos vagones de este último tren y movilizó a equipos de emergencia, bomberos, personal sanitario, Protección Civil y elementos de la Guardia Civil.

En el tren AVE 2080 viajaban 397 pasajeros, mientras que en el tren Iryo 6076, viajaban 146 pasajeros .

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¿Quiénes son las víctimas del accidente? Se ha confirmado la muerte de Fátima Báñez, quien fue ministra de Empleo y Seguridad Social de España entre 2011 y 2018, durante el gobierno de Mariano Rajoy. Se dio a conocer que la exfuncionaria viajaba hacia Sevilla para participar en un acto empresarial organizado con motivo del Día de la Empresa en Andalucía.

La Fundación CEOE, que preside Báñez, confirmó que viajaba en uno de los trenes involucrados y expresó su consternación por el accidente. Durante las primeras horas posteriores al choque, hubo preocupación por su paradero y estado de salud; sin embargo, la información proporcionada no confirma oficialmente su fallecimiento.

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Entre los pasajeros del tren Iryo también viajaba un bebé. Hasta el momento, los datos disponibles no permiten establecer cuál era su estado de salud ni confirmar si se encuentra entre las personas fallecidas o heridas.

La Guardia Civil habilitó oficinas en Madrid, Sevilla, Toledo y Córdoba para recibir a familiares directos de personas desaparecidas y recoger muestras de ADN que ayuden a identificar a las víctimas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (PLATECAM) y habilitó espacios de atención para familiares en las estaciones de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba, además de un punto de asistencia en Urda.

Las autoridades solicitaron a los familiares de posibles afectados que recurran a los canales oficiales para obtener información y evitar dar por confirmadas identidades o circunstancias que todavía están bajo investigación.

La investigación judicial quedó a cargo del órgano de instrucción competente en Orgaz, Toledo, mientras continúan las labores de emergencia, identificación y esclarecimiento de las causas del accidente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha habilitó el número 900-122-112 para emergencias. Renfe dispuso del 900-10-10-20 y la empresa Iryo del 655-28-69-75 para atender consultas relacionadas con el siniestro.

PT