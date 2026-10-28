Internacional

Víctimas del Tren en España: de la Exministra de Empleo y Seguridad a un Bebé

El accidente ferroviario en Toledo dejó decenas de fallecidos y heridos; familiares esperan información mientras avanzan las identificaciones

Accidente de trenes en Toledo, EspañaAccidente de trenes en Toledo, España. Foto: Reuters
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