Internacional

La Muerte de la Actriz Hayden Panettiere fue Accidental, Según Informe Forense

El dictamen forense atribuyó el fallecimiento a los efectos tóxicos de varias sustancias; las autoridades descartaron indicios de violencia criminal

hayden-panettiere-oxicodona-fentanilo-muerteFoto: Getty Images

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