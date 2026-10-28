La Muerte de la Actriz Hayden Panettiere fue Accidental, Según Informe Forense

La Policía de Greenville, en Carolina del Sur, Estados Unidos, cerró la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere y determinó que el fallecimiento fue accidental. La intérprete murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años.

En un comunicado difundido este miércoles 28 de octubre, el Departamento de Policía de Greenville informó que su decisión se basó en la determinación del médico forense y los resultados de las indagatorias.

“Con base en la determinación del médico forense y los hallazgos de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere ha sido declarada accidental”, señaló la corporación, que confirmó la conclusión del caso.

Los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos, publicados el 22 de septiembre por la Oficina del Forense del Condado de Greenville, establecieron que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de varias sustancias.

El informe identificó fentanilo, 4-ANPP que es un compuesto relacionado con la fabricación de fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El dictamen clasificó el fallecimiento como accidental y señaló que no se encontraron lesiones traumáticas que hubieran contribuido a la muerte.

Tras el análisis de los hallazgos forenses y policiales, las autoridades concluyeron que no había indicios de violencia criminal ni circunstancias sospechosas que justificaran mantener abierta la investigación.

Panettiere fue localizada inconsciente en un departamento de Judson Mill Lofts, ubicado en el número 701 de Easley Bridge Road, en Greenville, donde se encontraba temporalmente.

Según el reporte oficial del forense, los servicios de emergencia recibieron una llamada al 911 alrededor de las 13:51 horas del 16 de agosto por un caso de paro cardíaco. Los paramédicos realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron salvarla. La actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Hayden Panettiere alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en la serie 'Heroes' y a la cantante Juliette Barnes en 'Nashville'. También participó en películas como 'Scream VI'.

Durante su carrera, la actriz habló públicamente sobre sus problemas de adicción al alcohol y los opioides, así como sobre sus experiencias personales y su proceso de recuperación.

PT