Accidentes

Vuelca Conductor en Presunto Estado de Ebriedad en Carretera Torreón-San Pedro

El chofer perdió el control al subir un puente y chocó contra las barreras de contención

Conductor en Presunto Estado de Ebriedad Vuelca en Carretera Torreón-San PedroEl conductor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Foto: N+

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