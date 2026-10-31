Vuelca Conductor en Presunto Estado de Ebriedad en Carretera Torreón-San Pedro

La volcadura de un vehículo se registró sobre el puente ubicado en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del fraccionamiento Residencial Santa Bárbara.

La mañana de este sábado, un hombre que conducía la unidad en presunto estado de ebriedad perdió el control al subir el puente, de acuerdo con los primeros reportes.

El conductor se impactó contra las barreras de contención, lo que provocó que el vehículo terminara volcado.

El hombre fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente fue asegurado por elementos de la Policía Municipal.