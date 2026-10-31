Aparatoso Accidente Vial Deja Dos Lesionados en la Ciudad de Puebla

Un aparatoso choque entre dos vehículos se registró en la intersección de la avenida 14 Sur y la calle 29 Oriente de la colonia Anzures en la ciudad de Puebla.

Durante este accidente vial resultaron dos personas lesionadas, quienes ante la gravedad de sus heridas tuvieron que ser trasladadas a un hospital de la capital poblana.

Al lugar de los hechos llegaron cuerpos de emergencias, quienes abanderaron la zona para brindar atención a los afectados y posteriormente realizar el retiro de las unidades siniestradas.

En otro caso, ocurrido en la misma ciudad de Puebla, elementos de Protección Civil Estatal atendieron un choque múltiple en el que se vieron involucrados tres automóviles, dándose a la fuga el responsable.

Los cuerpos de emergencias realizaron la limpieza de líquidos derramados para evitar resbalones y se desconectó el acumulador de uno de los vehículos por daños en el motor.

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Cabe destacar que durante este accidente ocurrido sobre la calle 25 Poniente, frente al Hospital Universitario en la colonia Volcanes, no reportaron personas lesionadas.

Con información de N+

GMAZ