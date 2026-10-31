Accidentes

Aparatoso Accidente Vial Deja Dos Lesionados en la Ciudad de Puebla

El choque entre los dos vehículos ocurrió en la intersección de la avenida 14 Sur y la calle 29 Oriente de la colonia Anzures en la capital poblana

Accidente Choque Vehículos Dos Lesionados Avenida 14 Sur Colonia Anzures PueblaEl choque ocurrió sobre la avenida 14 Sur en la colonia Anzures. Foto: Facebook Escuadrón de Rescate Voluntario SERIE 22

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Dos heridos graves en aparatoso choque en la colonia Anzures, Puebla. Emergencias atendieron el siniestro. Infórmate sobre lo ocurrido.

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