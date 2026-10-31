Temblor en México Hoy 31 de Octubre 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos | Últimas Noticias

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.1 al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca, durante la madrugada de este sábado 31 de octubre de 2026.

De acuerdo con el registro del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:36 horas, a 39 kilómetros al sur de dicha localidad y con una profundidad de 19.6 kilómetros.

Previamente, a las 03:21 horas, se registró otro sismo de magnitud 4.0, ubicado a 26 kilómetros al este de Matías Romero, también en Oaxaca, con una profundidad de 109.1 kilómetros.

Sismos registrados el viernes 30 de octubre

Durante el viernes 30 de octubre, el SSN reportó otros 18 movimientos telúricos en distintas entidades del país, con magnitudes de entre 2.6 y 3.9.

Entre los registros destacó un sismo de magnitud 3.9, ocurrido a las 13:25 horas, a 12 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca, con una profundidad de 113.7 kilómetros.

También se registraron movimientos en Chiapas, Veracruz, Guerrero, Baja California Sur, Baja California, San Luis Potosí, Colima y Jalisco.

En territorio jalisciense, el organismo reportó dos sismos: uno de magnitud 3.3, a 11 kilómetros al noroeste de Autlán de Navarro, a las 13:36 horas, y otro de magnitud 3.0, a 17 kilómetros al oeste de Cihuatlán, a las 13:19 horas.

Los datos corresponden a los registros proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional.