Seguridad

Temblor en México Hoy 31 de Octubre 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos | Últimas Noticias

El SSN reportó dos sismos durante la madrugada de este sábado, el de mayor magnitud fue de 4.1 y tuvo epicentro al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca

MapaEstos son los sismos que se han reportado en México este 31 de octubre. Foto: SSN
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Últimas Noticias: Sismos en México el 31 de Octubre 2026 | N+