Seguridad

Altercado Vial Entre Conductores de Tráiler Deja a un Hombre Sin Vida en Aguascalientes

La víctima perdió gran cantidad de sangre debido a una herida en la pierna derecha; autoridades investigan el hecho

escena del crimen en AguascalientesRiña entre conductores deja un muerto en Aguascalientes. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Discusión entre conductores de tráiler en Aguascalientes deja a un hombre sin vida. La víctima sufrió una grave herida en la pierna.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+