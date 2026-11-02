Altercado Vial Entre Conductores de Tráiler Deja a un Hombre Sin Vida en Aguascalientes

Un altercado vial entre conductores de tráileres dejó a un hombre de 42 años gravemente herido la mañana del domingo en Aguascalientes. Minutos después de la agresión, la víctima perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de una tienda departamental ubicada sobre el Boulevard a Zacatecas. Tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, elementos de seguridad y servicios de emergencia se trasladaron al lugar.

A su llegada, localizaron a Miguel, de 42 años de edad, quien presentaba una herida cortante en la pierna derecha y se encontraba perdiendo una cantidad considerable de sangre.

Luego de brindarle atención y estabilizarlo, fue trasladado en Código Rojo al Hospital Hidalgo para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información de las autoridades, la víctima habría sostenido un altercado con el conductor de otra unidad de carga. Inicialmente, ambos intercambiaron palabras, pero la discusión escaló hasta llegar a los golpes.

Tras la agresión, las autoridades lograron detener en el lugar al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.