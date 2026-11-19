En una de las iglesias más antiguas de la Ciudad de México hay una pequeña figura que despierta la curiosidad de habitantes y visitantes: una hormiga roja que, según una leyenda popular, anuncia el fin del mundo. Está pintada en uno de los muros del campanario de la Catedral de Azcapotzalco y, de acuerdo con la creencia, el día que llegue a la parte más alta de la torre ocurrirá el final de los tiempos.

La historia forma parte de las tradiciones de esta alcaldía, cuyo pasado prehispánico está estrechamente ligado a las hormigas. La figura representa mucho más que un insecto: es un símbolo de la identidad de Azcapotzalco.

¿Qué significa la hormiga roja de Azcapotzalco?

De acuerdo con la leyenda que conservan los habitantes de la zona, la hormiga avanza lentamente por el campanario. Aunque no existe una medición que confirme que se mueve, hay quienes aseguran que con el paso de los años ha cambiado de posición. La creencia sostiene que, cuando alcance la cima, llegará el fin del mundo.

La hormiga también tiene una explicación histórica. El nombre Azcapotzalco proviene del náhuatl y significa "en el hormiguero". El insecto aparece en la representación tradicional de la alcaldía, acompañado de granos de maíz.

Esta imagen también se relaciona con una narración prehispánica sobre Quetzalcóatl, quien se habría convertido en una hormiga roja para llegar hasta el lugar donde estaba escondido el maíz y llevarlo a los seres humanos.

¿Cuál es la historia de la Catedral de Azcapotzalco?

La hormiga está en el campanario de la Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, un recinto cuya historia se remonta al siglo XVI. Su construcción se atribuye al fraile dominico Lorenzo de la Asunción y quedó concluida alrededor de 1565. En noviembre de 2019, el templo fue elevado a la categoría de Catedral, tras la creación de la Diócesis de Azcapotzalco.

Pero la historia de esta zona es mucho más antigua. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el territorio que hoy ocupa Azcapotzalco existieron aldeas desde aproximadamente el año 1500 antes de Cristo. Posteriormente, los tepanecas establecieron ahí la capital de su señorío, que llegó a ser uno de los centros políticos y militares más importantes de la Cuenca de México, hasta que fue sometido por los mexicas en 1428.

Así, la hormiga roja reúne dos historias: la de un antiguo pueblo cuyo nombre significa "en el hormiguero" y la de una leyenda que sigue despertando curiosidad entre quienes visitan su Catedral.

Aunque no hay pruebas de que el insecto avance realmente ni de que anuncie algún acontecimiento, la creencia permanece entre las historias que dan identidad a Azcapotzalco.