Integrantes del colectivo 'Morras Sororas e Históricas' se congregaron en la plancha del Zócalo de la ciudad de Puebla en el marco del Día Naranja.

Como parte de la manifestación la agrupación realizó el pase de lista de mujeres quienes perdieron la vida por violencia de género, asó como víctimas de violencia vicaria en Puebla.

La movilización se suma a las movilizaciones por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante su presencia en el zócalo capitalino, también exigieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) que reconozca y tipifiquen los delitos de feminicidio y violencia vicaria.

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JAPR