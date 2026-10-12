Pronóstico del tiempo

Activan Alerta por Fuertes Lluvias en la Ciudad de México

Estas son las demarcaciones en donde se prevén lluvias hasta la madrugada del lunes 12 de octubre. Toma precauciones

Lluvia CDMXHombre es sorprendido por la lluvia en las calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Lluvias CDMX Hoy: ¿Qué Alcaldías Están en Alerta Amarilla por Precipitaciones este Domingo? Lista | N+