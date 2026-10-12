Activan Alerta por Fuertes Lluvias en la Ciudad de México

Ante las intensas lluvias de la noche de este domingo en la Ciudad de México, las autoridades activaron alerta amarilla en 10 alcaldías, entre ellas Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa.

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Entre las 21:00 horas y las primeras horas del lunes 12 de octubre, se esperan lluvias fuertes que puedan generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Además, podría ocurrir la caída de ramas, árboles y lonas.

Previamente, la dependencia reportó que una zona de lluvias de intensidad débil, acompañada de chubascos, se aproximaba al oriente de la capital, por lo que pidió a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.

¿En qué alcaldías de CDMX llueve?

De acuerdo con los reportes difundidos por autoridades locales, también se presentan lluvias en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán y Cuauhtémoc.

Asimismo, se espera la caída de lluvia de entre 15 y 29 mm, es decir, una lluvia de moderada a fuerte que puede generar charcos y problemas viales.

Ante las precipitaciones, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente durante los traslados nocturnos y al inicio de la jornada del lunes.

¿Continuarán las lluvias durante la madrugada?

Los reportes disponibles advierten sobre precipitaciones durante la noche de este domingo y por lo menos hasta la madrugada del lunes 12 de octubre.

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