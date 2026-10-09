Peso Mexicano Vuelve a Caer: Así Cotiza en el Tipo de Cambio con el Dólar

Tras el declive de la divisa local la jornada previa, este viernes la cotización del dólar es de 18.17 pesos por billete verde.

El peso mexicano registró el jueves el peor desempeño entre una cesta de monedas principales, después ⁠de una minuta de Banxico, que abrió la puerta a posibles recortes de la tasa clave.

La moneda cotizaba en 18.1950 unidades hacia el cierre de los negocios, con una pérdida del 1.2%, pese a que el dólar estadounidense cedió impulso durante la ⁠sesión.

Y es que el peso ha ‌estado ‌bajo presión desde que la Fed elevó su tasa a mediados de septiembre y anticipó nuevos ajustes.

En medio de las turbulencias, la moneda llegó a negociarse durante el ​día en 18.23 unidades por dólar y analistas no descartaron que podría seguir bajo presión.

El Banxico informó que el cierre del dólar este jueves fue de 18.2025 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 8 de octubre en los 18.19 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.1128 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.9780 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 17.8206 pesos por billete verde, y a la venta en 18.3365.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM