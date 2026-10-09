Dólar

Peso Mexicano Vuelve a Caer: Así Cotiza en el Tipo de Cambio con el Dólar

Este jueves, la moneda nacional registró el peor desempeño entre varias divisas del mundo

Billetes mexicanos junto a dólares estadounidenses. Foto: N+Billetes mexicanos junto a dólares estadounidenses. Foto: N+
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