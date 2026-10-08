Así Cotiza el Dólar Estadounidense en México: Peso Enfrenta Altibajos

La divisa nacional se cotiza este jueves en 18.03 pesos por dólar estadounidense en promedio.

Este miércoles, la moneda local tuvo altibajos en el mercado cambiario, pero logró regresar al piso de las 17 unidades, aunque apenas en el límite, tras ⁠la divulgación de las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La medida, acompañada de un alza del crudo, permitió un avance del billete verde a primera hora, pero después vino un ajuste de la moneda extranjera y una caída en los precios del petróleo.

Los mercados ahora aguardan la divulgación de ‌los datos locales de inflación y las minutas del último encuentro de Banco de Méxoco (Banxico), que ‌se conocerán este jueves.

La moneda local cotizaba en 17.9800 por dólar ⁠hacia el final de los negocios, con una ligera baja del 0.02%, luego de tres alzas seguidas, pero manteniéndose por debajo del umbral de las 18 unidades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dólar Hoy Retrocede por Debajo de los 18 Pesos por Volatilidad del Mercado

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar del miércoles fue de 17.9837 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 7 de octubre en los 17.98 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.9780 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 17.9670 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 17.7349 pesos por billete verde, y a la venta en 18.1544.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM