Dólar

Así Cotiza el Dólar Estadounidense en México: Peso Enfrenta Altibajos

Este miércoles, fue una jornada de altas y bajas para la moneda nacional, pero logró regresar al piso de las 17 unidades

DólarLa cotización varía a lo largo del día. Foto: AP.
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